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Компания «Тульский трикотаж» оказалась в числе должников по уплате налогов

24.05.2017  20:02

В адрес руководства компании «Тульский трикотаж» внесено представление об устранении нарушений налогового законодательства, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.

В ходе проверок, осуществленных прокуратурой Советского района Тулы, было установлено, что ряд предприятий имеет задолженность по налоговым платежам. В списке неплательщиков оказалась компания «Тульский трикотаж».

В адрес руководства этой организации, а также еще шести фирм, были внесены представления об устранении нарушений. В результате должники уплатили налоги на сумму свыше 6,2 млн рублей.

Компания «Тульский трикотаж» основана в конце 30-х годов прошлого столетия. Более 25 лет на предприятии разрабатывают трикотажные изделия для силовых структур России. Фабрика сотрудничает с НПК «ЦНИИШерсть» и ЦНИТИ по вопросам экспериментальной проработки и внедрения новых технологий. Также занимается выпуском школьной формы.

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