Специально к 23 февраля дизайнеры «Твое» создали две лимитированные коллекции: с камуфляжным принтом и изображением Супермэна, сообщается в пресс-релизе компании.

Приобрести вещи из лимитированной коллекции к 23 февраля можно во всех магазинах «Твое» и в интернет-магазине tvoe.ru.

Бренд «Твое» был создан в 2004 году в Москве. Компания является частью вертикально интегрированного холдинга, объединившего хлопкопрядильное, трикотажное и чулочно-носочное производства. Продукция «Твое» доступна в 500 фирменных магазинах более чем 100 городах России, Белоруссии и в интернет магазине www.tvoe.ru. Скоро открытие розничных магазинов в Казахстане и Армении.

Фотографии предоставлены компанией.