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Компания «Твое» выпустила две лимитированные коллекции «для защитников Отечества»
09.02.2017 15:16
Специально к 23 февраля дизайнеры «Твое» создали две лимитированные коллекции: с камуфляжным принтом и изображением Супермэна, сообщается в пресс-релизе компании.
Приобрести вещи из лимитированной коллекции к 23 февраля можно во всех магазинах «Твое» и в интернет-магазине tvoe.ru.
Бренд «Твое» был создан в 2004 году в Москве. Компания является частью вертикально интегрированного холдинга, объединившего хлопкопрядильное, трикотажное и чулочно-носочное производства. Продукция «Твое» доступна в 500 фирменных магазинах более чем 100 городах России, Белоруссии и в интернет магазине www.tvoe.ru. Скоро открытие розничных магазинов в Казахстане и Армении.
Фотографии предоставлены компанией.
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