Свитшоты из новой коллекции «Твое» украшены изображениями капкейков, мороженого и других десертов, сообщается в пресс-релизе компании.

Новая коллекция свитшотов наступающего весенне-летнего сезона представлена динамичными асимметричными силуэтами и нежной десертной цветовой гаммой.

Свитшоты из новой коллекции будут доступны как в оффлайн-магазинах сети «Твое», так и в интернет-магазине бренда.

Бренд «Твое» был создан в 2004 году в Москве. Компания является частью вертикально интегрированного холдинга, объединившего хлопкопрядильное, трикотажное и чулочно-носочное производства. Продукция «Твое» доступна в 500 фирменных магазинах более чем 100 городах России, Белоруссии и в интернет магазине www.tvoe.ru. Скоро открытие розничных магазинов в Казахстане и Армении.

Фотографии предоставлены компанией.