В преддверии выхода на экраны восьмого эпизода саги «Звездные войны» бренд «Твое» выпустил новую коллекцию одежды для женщин и мужчин, сообщается в пресс-релизе компании.

В женскую линию коллекции вошли футболки с разнообразными принтами, свитшоты и платья свободного кроя в спортивном стиле. В коллекции преобладают белый, серый и черный цвета с «вкраплением» ярких элементов: принты с изображением Дарт Вейдера, армии штурмовиков, геометрическими узорами и логотипом «звездной» саги.

Мужская коллекция представлена футболками и свитшотами преимущественно в темной цветовой гамме, с изображениями Чубаки, главного антогониста эпопеи Энакина Скайуокера и нового персонажа вселенной «Звездных воин», впервые появившегося лишь в седьмой части саги, дроида BB-8.

Приобрести коллекцию Star Wars от «Твое» можно уже сейчас во всех магазинах сети, а также в интернет-магазине бренда.

Бренд «Твое» был создан в 2004 году в Москве. Компания является частью вертикально интегрированного холдинга, объединившего хлопкопрядильное, трикотажное и чулочно-носочное производства. Продукция «Твое» доступна в 500 фирменных магазинах более чем 100 городах России, Белоруссии и в интернет магазине www.tvoe.ru. Скоро открытие розничных магазинов в Казахстане и Армении.

Фотографии предоставлены компанией.