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Компания «Твое» выпустила новую коллекцию одежды для школьников

15.08.2017  07:29

В коллекцию Back to school от «Твое» вошли базовые рубашки, джемпера насыщенных цветов и платья с ироничными вышивками на воротниках, сообщается в пресс-релизе компании.

В новом сезоне дизайнеры «Твое» предлагают объединить офисный стиль с духом бунтарства. Осенние цвета в одежде – бордовый, темно-серый, насыщенный зеленый – они сочетают с яркими деталями и классическими фасонами.

Новая осенняя коллекция Back to school появится в начале августа во всех магазинах сети по всей России и на сайте tvoe.ru.

Бренд «Твое» был создан в 2004 году в Москве. Компания является частью вертикально интегрированного холдинга, объединившего хлопкопрядильное, трикотажное и чулочно-носочное производства. Продукция «Твое» доступна в 500 фирменных магазинах более чем 100 городах России, Белоруссии и в интернет магазине www.tvoe.ru. Скоро открытие розничных магазинов в Казахстане и Армении.

Фотографии предоставлены компанией.

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