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Компания «Твое» выпустила новую коллекцию одежды для сна

13.04.2017  10:23

Пижамы и ночные сорочки из новой коллекции «Твое» украшают изображения мультипликационных персонажей Looney Tunes, сообщается в пресс-релизе компании.

Коллекция одежды для сна «Твое + Looney Tunes» представлена сорочками, комплектами из футболок и шортов, маек и брюк, которые можно комбинировать между собой. Все модели выполнены из 100-процентного хлопка.

Приобрести коллекцию «Твое + Looney Tunes» можно во всех магазинах сети, а также в интернет-магазине бренда.

Бренд «Твое» был создан в 2004 году в Москве. Компания является частью вертикально интегрированного холдинга, объединившего хлопкопрядильное, трикотажное и чулочно-носочное производства. Продукция «Твое» доступна в 500 фирменных магазинах более чем 100 городах России, Белоруссии и в интернет магазине www.tvoe.ru. Скоро открытие розничных магазинов в Казахстане и Армении.

Фотографии предоставлены компанией.

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