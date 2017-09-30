Компания «Твое» вышла на киргизский рынок

Российский бренд одежды «Твое» открыл первый магазин в Киргизии, сообщает компания.

Мегастор «Твое» открылся 30 сентября 2017 года в крупнейшем торгово-развлекательном центре Бишкека «Азия Молл». Общая площадь магазина составила 647 кв. м.

В мегасторе представлена мужская, женская и детская коллекции, а также линии домашней и спортивной одежды для всей семьи.

Бренд «Твое» был создан в 2004 году в Москве. Компания является частью вертикально интегрированного холдинга, объединившего хлопкопрядильное, трикотажное и чулочно-носочное производства. Продукция «Твое» доступна в более 320 магазинах более чем 100 городах России, Белоруссии, Казахстана, Армении и в интернет магазине www.tvoe.ru.

Фотография предоставлена компанией.