В конце июля российская торговая марка «Твое» открыла свой первый магазин в Армении, сообщает компания.

Просторный флагманский магазин формата «суперстор» общей площадью 570 кв. м. расположился в одном из крупнейших торговых центров Еревана – «Россия Молл».

Бренд «Твое» был создан в 2004 году в Москве. Компания является частью вертикально интегрированного холдинга, объединившего хлопкопрядильное, трикотажное и чулочно-носочное производства. Продукция «Твое» доступна в 500 фирменных магазинах более чем 100 городах России, Белоруссии и в интернет магазине www.tvoe.ru. Скоро открытие розничных магазинов в Казахстане и Армении.

Фотография предоставлена компанией.