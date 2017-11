Компания Under Armour открыла второй магазин в Москве

Открытие нового магазина Under Armour состоялось 16 ноября в торговом центре «Атриум», сообщает компания.

Магазин Under Armour в «Атриуме» предлагает инновационную спортивную одежду, обувь и экипировку для мужчин, женщин и детей, в том числе баскетбольные кроссовки Curry 4, четвертые в серии фирменной обуви от звезды NBA Стефена Карри, а также высокотехнологичную коллекцию UA ColdGear® Reactor — использующаяся в ней ткань адаптируется к любому климату и уровню активности.

Магазин площадью 410 квадратных метров расположен на третьем этаже торгового центра «Атриум» в Москве. Среди специальных коллекций, которые российские спортсмены найдут в новом магазине Under Armour, представлены: коллекция одежды Curry FW17, женская коллекция Fly By и другая экипировка для тренировок и бега.

Under Armour продолжает расти на российском рынке, и список розничных точек продаж бренда теперь включает, помимо магазина в «Метрополисе», который открылся в октябре, также магазин в «Атриуме». По словам представителей компании, этот список скоро продолжится.

