Архитектурные прогулки от Uniqlo, организованные в рамках сотрудничества с Музеем современного искусства «Гараж», состоятся 9 и 10 октября, сообщается в пресс-релизе компании.

Архитектурные прогулки по Парку Горького – это серия экскурсий в стиле быстрой ходьбы под руководством профессиональных гидов и тренеров. Помимо знакомства с историей парка в сопровождении опытных гидов, у каждого будет возможность бесплатно протестировать высокотехнологичную одежду из линейки Heattech. Благодаря инновационной технологии производства ткани, все вещи из коллекции имеют теплосберегающую функцию.

Участники Архитектурных прогулок узнают секреты зданий, расположенных на территории Парка Горького, начиная с самых старых построек 1920–1930-х годов. Среди них — павильон «Механизация», единственное сохранившееся здание Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки 1923 года авторства знаменитого архитектора Ивана Жолтовского, и здание первого в России звукового кинотеатра, в котором сейчас располагается офис Музея «Гараж» и администрация Парка Горького. Для сохранения комфорта и тепла каждый пришедший получит одну вещь Heattech для прогулки и самостоятельно ее протестирует.

Чтобы убедиться в уникальных возможностях линейки, достаточно зарегистрироваться на сайте https://garagemca.timepad.ru/event/589382/, прийти на крышу Музея «Гараж» в рамках расписания и получить свой сэмпл Heattech для тестирования.

Долгосрочное сотрудничество Музея «Гараж» и компании Uniqlo началось этой весной. Среди совместных проектов музея и компании Uniqlo – Free Friday Nights (бесплатное посещение музея по пятницам), а также лекции и мастер-классы в лаунж-зоне Музея Совеременного икусства «Гараж» в обновленном магазине «Uniqlo Атриум».

Напомним, бренд Uniqlo принадлежит японскому холдингу Fast Retailing Co., Ltd. Компания занимается дизайном, производством и продажей одежды семи основных брендов: Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam, Theory и Uniqlo. В 2016 финансовом году, который в Японии закончился 31 августа 2016 года, мировые продажи компании достигли отметки в 1,7864 триллиона йен (17,31 миллиарда долларов США на конец августа 2016 года по курсу 1 доллар = 102,2 йены). С такими показателями Fast Retailing входит в число крупнейших в мире компаний, занимающихся розничной продажей одежды. Сегодня во всем мире насчитывается свыше 1800 магазинов Uniqlo в 18 странах: в Японии, Австралии, Бельгии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Индонезии, Малайзии, России, Сингапуре, Южной Корее, Тайланде, Великобритании, США, Тайване и на Филиппинах.

Фотографии предоставлены компанией.