Открытие реконструированного магазина Uniqlo в петербургской «Галерее» состоится 20 октября, сообщает компания.

Бренд пригласил известных героев города принять участие в рекламной кампании в поддержку предстоящего события.

Участниками кампании «Вдохновение города» стали «близкие по духу» Uniqlo лидеры в области искусства и творчества: актриса театра и кино Алиса Гребенщикова, создатель школы ЗОЖ Татьяна Рыбакова, первый солист балета Мариинского театра Андрей Ермаков и стрит-артист, руководитель проекта Hood Graff Артем Бурж. Совместно с японским брендом они рассказали о своих любимых городских местах, которые вдохновляют их на создание новых проектов и позволяют раскрыть свой потенциал.

Ключевыми моделями стали ультралегкие пуховики и жилетки, бесшовные пальто и парки, одежда из трикотажа, фланель и джинсы.

Концепция съемки на фоне фотографий знаковых архитектурных сооружений города объединила героев и раскрыла их любимые секретные места, которые навевают приятные воспоминания: Театральная академия и Александрийский театр, Аничков мост и Дом Зингера, Стадион Зенит, Университетская набережная и культурные памятники.

Редизайн ключевого магазина северной столицы происходит в рамках проекта Uniqlo по развитию бизнеса в России. Площадь торгового пространства будет расширена и составит около 2 000 кв. м. Изменения коснутся как экстерьера, так и интерьера магазина. Впервые в России появится световая витрина, присущая ключевым магазинам Uniqlo в других странах, а фасад будет выполнен из искусственного камня. В центре магазина будут установлены дополнительная лестница, ведущая на второй этаж, отдельная стена с мониторами и стеллаж с коллекцией высотой в два этажа.

Напомним, бренд Uniqlo принадлежит японскому холдингу Fast Retailing Co., Ltd. Компания занимается дизайном, производством и продажей одежды семи основных брендов: Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam, Theory и Uniqlo. В 2016 финансовом году, который в Японии закончился 31 августа 2016 года, мировые продажи компании достигли отметки в 1,7864 триллиона йен (17,31 миллиарда долларов США на конец августа 2016 года по курсу 1 доллар = 102,2 йены). С такими показателями Fast Retailing входит в число крупнейших в мире компаний, занимающихся розничной продажей одежды. Сегодня во всем мире насчитывается свыше 1800 магазинов Uniqlo в 18 странах: в Японии, Австралии, Бельгии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Индонезии, Малайзии, России, Сингапуре, Южной Корее, Тайланде, Великобритании, США, Тайване и на Филиппинах.

Фотографии предоставлены компанией.