В первом московском pop-up магазине Uniqlo будет представлена вторая коллекция Uniqlo U сезона весна-лето 2017, сообщается в пресс-релизе компании.

Вторая линия Uniqlo U создана командой парижского проектно-исследовательского центра Uniqlo под руководством ее Креативного директора Кристофа Лемера. В основе коллекции — концепция Life Wear: «удобные вещи высокого качества и лаконичного дизайна, которые подойдут каждому в любых жизненных обстоятельствах».

Во второй раз Uniqlo предлагает своим покупателям стрит-ритейл формат и с 15 по 19 марта открывает pop-up магазин на Большой Дмитровке. Старт продаж коллекции состоится здесь эксклюзивно — 15 марта с 12:00 до 22:00. Pop-up магазин продолжит свою работу и будет открыт с 16 по 19 марта с 10:00 до 22:00. С 16 марта Uniqlo U будет представлена в центральных магазинах Uniqlo в России: в ТЦ «Атриум», ТЦ «Охотный ряд», ТЦ «Метрополис», ТРЦ «Европейский» в Москве и ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге.

Линия Uniqlo U весна-лето 2017 состоит из 62 моделей для женщин и 43 моделей для мужчин, а также 7 моделей унисекс. Ассортимент представлен базовыми трикотажными моделями, верхней одеждой из инновационного, похожего на хлопок материала, а также аксессуарами и спортивной одеждой. Новинки коллекции — легкие мужские куртки и брюки из дышащих и водоотталкивающих тканей.

Напомним, бренд Uniqlo принадлежит японскому холдингу Fast Retailing Co., Ltd. Компания занимается дизайном, производством и продажей одежды семи основных брендов: Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam, Theory и Uniqlo. В 2015 финансовом году, который в Японии закончился 31 августа 2015 года, мировые продажи компании достигли отметки в 1,6817 триллиона йен (13,88 миллиарда долларов США на конец августа 2015 года по курсу 1 доллар = 121,18 йены). С такими показателями Fast Retailing входит в число крупнейших в мире компаний, занимающихся розничной продажей одежды. Сегодня во всем мире насчитывается свыше 1700 магазинов Uniqlo в 17 странах: в Японии, Австралии, Бельгии, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Индонезии, Малайзии, России, Сингапуре, Южной Корее, Тайланде, Великобритании США, Тайване и на Филиппинах.