Модели, вошедшие в дебютную коллекцию Uniqlo от Инновационного Центра по разработке джинсов, вдохновлены стилем Лос-Анджелеса, сообщается в пресс-релизе компании.

Женская модель Cigarette – прямые узкие джинсы с высокой талией – «изюминка» коллекции. Благодаря прямому крою от колена и завышенной талии ноги кажутся еще длиннее.

Мужская модель Ультраэластичных джинсов зауженного силуэта также создана из эластичного денима от компании Kaihara и выпущена в темно-синем, синем или черном цветах с эффектом искусственного состаривания. В рамках мужской коллекции также доступна модель из белого денима в стиле casual.

Женские и мужские джинсы EZY – принципиально новая модель, материал которой выглядит как деним, а ощущается как трикотаж. Джинсы отличает вставка из мягкой ткани, что придает им удобство тренировочных брюк. Регулируемый эластичный пояс помогает самостоятельно регулировать плотность и комфорт посадки.

Напомним, бренд Uniqlo принадлежит японскому холдингу Fast Retailing Co., Ltd. Компания занимается дизайном, производством и продажей одежды семи основных брендов: Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam, Theory и Uniqlo. В 2016 финансовом году, который в Японии закончился 31 августа 2016 года, мировые продажи компании достигли отметки в 1,7864 триллиона йен (17,31 миллиарда долларов США на конец августа 2016 года по курсу 1 доллар = 102,2 йены). С такими показателями Fast Retailing входит в число крупнейших в мире компаний, занимающихся розничной продажей одежды. Сегодня во всем мире насчитывается свыше 1800 магазинов Uniqlo в 18 странах: в Японии, Австралии, Бельгии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Индонезии, Малайзии, России, Сингапуре, Южной Корее, Тайланде, Великобритании, США, Тайване и на Филиппинах.

Фотографии предоставлены компанией.