05.10.2017 07:15

Челябинская компания «Втор-ком» в 2019 году увеличит не менее чем на половину выпуск импортозамещающих нетканых материалов и волокон для химпрома и легпрома, сообщает ТАСС. Об этом заявил гендиректор компании Михаил Рузбин.

Сейчас компания реализует инвестиционный проект, который предусматривает ежегодный выпуск 18 млн кв. м нетканого иглопробивного полотна. Кроме того, предприятие планирует ежегодно выпускать 3 млн погонных метров объемного нетканого полотна, рассчитывает расширить выпуск до 12 млн кг в год синтетического полиэфирного волокна.

До 60% ПЭТФ волокна в России импортируется преимущественно из Китая, отметил Михаил Рузбин. По его словам, с ведущими мировыми производителями уже заключены контракты на изготовление необходимого оборудования, на 3-4 квартал 2018 г. запланированы пусконаладочные работы, а с 2019 - выход на проектную мощность.

Как отмечает издание, проект будет реализован за счет льготного займа от Фонда развития промышленности РФ (ФРП) в 2019 году и предусматривает увеличение производственных мощностей действующего предприятия по выпуску нетканых материалов не менее чем на 50% от текущих. Он нацелен на импортозамещение продукции в химической и легкой промышленности, а именно по штапельному ПЭТФ волокну, регенерированному волокну, изготовлению нетканого утеплителя и высокотехнологичных нетканых материалов для промышленных предприятий. Стоимость проекта - 423 млн рублей, 50% - льготное заемное софинансирование ФРП.