09.01.2017 07:36

Конец года «Детский мир» отметил открытием 31 игровой комнаты для маленьких пациентов больниц в шести городах России, говорится в сообщении ритейлера.

Игровые открываются в рамках благотворительного проекта «Операция «Игрушки». Так, в декабре были открыты новые игровые комнаты в медицинских учреждениях регионах страны, в которых дети проходят длительное лечение.

Игровые начали работать в следующих городах:

Самара

· Детская городская клиническая больница №1 им. Ивановой - 3 игровые комнаты

· Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина - 6 игровых комнат

Ижевск

· Республиканская детская клиническая больница – 11 игровых комнат

· Республиканский детский санаторий «Юськи» для лечения туберкулеза – 2 игровые комнаты

Тольятти

· Тольяттинская городская детская больница № 1 - 1 игровая комната

Сызрань

· Сызранская больница №2 – 2 комнаты

Грозный

· Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями им. И. Тарамова - 5 игровых комнат

Владикавказ

· Республиканская детская клиническая больница – 1 игровая комната

В игровых комнатах детей ждут новая красивая мебель, куклы, коляски, конструкторы, машинки, развивающие игры, наборы для ролевых игр и многое другое. Ребят постарше заинтересуют спортивные игры: настольный футбол, аэрохоккей, боулинг. Здесь представлены различные пособия по развитию речи, памяти, мышления и внимания, словарного запаса по различным лексическим темам, музыкальными инструментами.