30.12.2016 07:18

Конец года «Детский мир» завершает новыми открытиями магазинов – появились новые торговые точки сети в Губкине, Новокузнецке и Махачкале, говорится в сообщении ритейлера.

Новые магазины работают:

г. Губкин (Белгородская область)

ТРЦ «Европа» (ул. Космонавтов, 14). Торговая площадь магазина – 923 кв. м. Супермаркет стал первым торговым объектом сети в городе.

г. Новокузнецк (Кемеровская область)

ТРЦ «Сибирский городок» (ул. Зорге, д. 17). Торговая площадь магазина – 1100 кв. м. Супермаркет стал четвертым торговым объектом сети в городе.

г. Махачкала (Республика Дагестан)

ТЦ «Этажи» (пр. Гамидова, 61). Торговая площадь магазина – 1025 кв. м. Супермаркет стал вторым торговым объектом сети в республике.

Таким образом сеть «Детский мир» насчитывает 462 супер- и гипермаркета в 174 городах России и Казахстана. Совокупная торговая площадь всех магазинов сети – 575 тыс. кв. м. С начала года группа открыла 82 магазина.

План по открытию не менее 90 супер- и гипермаркетов в 2016 году будет выполнен в полном объеме, отметила начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям ГК «Детский мир» Надежда Киселева. Группа намерена продолжать открытия магазинов вплоть до 31 декабря, подчеркнула она.