Новости
НачалоНовости«Детский мир» завершает год новыми открытиями магазинов
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Предзаказ коллекций спортивной, повседневной и мужской одежды, обуви и аксессуаров сезона осень-зима 2017/18 Рейтинг@Mail.ru
Выставка-презентация Sport Casual Moscow пройдет 23–25 января 2017 года

«Детский мир» завершает год новыми открытиями магазинов

30.12.2016  07:18

Конец года «Детский мир» завершает новыми открытиями магазинов – появились новые торговые точки сети в Губкине, Новокузнецке и Махачкале, говорится в сообщении ритейлера.

Новые магазины работают:

  • г. Губкин (Белгородская область)

ТРЦ «Европа» (ул. Космонавтов, 14). Торговая площадь магазина – 923 кв. м. Супермаркет стал первым торговым объектом сети в городе.

  • г. Новокузнецк (Кемеровская область)

ТРЦ «Сибирский городок» (ул. Зорге, д. 17). Торговая площадь магазина – 1100 кв. м. Супермаркет стал четвертым торговым объектом сети в городе.

  • г. Махачкала (Республика Дагестан)

ТЦ «Этажи» (пр. Гамидова, 61). Торговая площадь магазина – 1025 кв. м. Супермаркет стал вторым торговым объектом сети в республике.

Таким образом сеть «Детский мир» насчитывает 462 супер- и гипермаркета в 174 городах России и Казахстана. Совокупная торговая площадь всех магазинов сети – 575 тыс. кв. м. С начала года группа открыла 82 магазина.

План по открытию не менее 90 супер- и гипермаркетов в 2016 году будет выполнен в полном объеме, отметила начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям ГК «Детский мир» Надежда Киселева. Группа намерена продолжать открытия магазинов вплоть до 31 декабря, подчеркнула она.

Просмотров: 73
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1219 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2016 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте