25.04.2017 06:51

В текстильной конференции в Подмосковье приняли участие компании из России, Европы, Турции, Узбекистана, Белоруссии, Кореи и Китая. Мероприятие прошло в ТК «ТекстильПрофи-Москва» в Октябрьском, передает «ИнфоЛюберцы».

Представители текстильных компаний провели презентацию своей продукции, рассказали о последних трендах в секторе. Так, по словам Юлии Сенчило, руководителя компании «Мона Лиза», в этом году с мировых подиумов к нам «пришли» такие модные цвета, как зеленый и розовый тысячелистник. «В моде – одежда, постельные комплекты, такие принты как деревья, птицы, возвращается змеиный рисунок и шкуры животных. В моде геометрия, клетки, полосы. В тренде сочетания голубого и синего, нежный изумруд, шоколадные цвета», - рассказала она.

В свою очередь, заместитель министра инвестиций и инноваций при правительстве Московской области Надежда Карисалова рассказала о различных формах поддержке малого бизнеса. «Мы поддерживаем производителя, но не поддерживаем торговлю. Мы можем помочь субсидиями на приобретение оборудования, 272 компании Московской области в прошлом году получили такую поддержку. Кредиты в банках получили 84 компании. У нас действует Фонд микрофинансирования, где можно получить 3 млн на срок до 3 лет. Отказываем мы только тем, кто не платит вовремя налоги. Из 100% заявок – 30% получают субсидии. Кроме того, у нас в области создан Фонд развития промышленности, - отметила Надежда Карисалова.