Новости
НачалоНовостиКонгресс Fashion Retail 2016 посетили представители ростовской марки Elis
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставочный проект «Подарки» - «Новый год Экспо» – Houseware Expo / Посуда, товары для дома» - «Бижутерия и аксессуары» - Fashion Jewellery - Moscow Clock and Watch - «Индустрия торжества» пройдет 14 – 17 марта Рейтинг@Mail.ru

Конгресс Fashion Retail 2016 посетили представители ростовской марки Elis

20.12.2016  01:07

ТМ Elis приняла участие в IX ежегодном конгрессе лидеров модного бизнеса Fashion Retail 2016, сообщает пресс-служба компании.

IX Международный форум бизнеса в сфере модной одежды, обуви и аксессуаров Fashion Retail 2016 прошел в Москве 8–9 декабря. Ростовскую ТМ Elis на мероприятии представлял директор по продажам Гарнук Багдасарян.

На форуме обсуждались вопросы развития отрасли, особенности формирования ассортиментной матрицы, онлайн-торговли, мотивации персонала и повышения лояльности покупателей.

Производственно-коммерческая фирма «Элегант», располагающаяся в Ростове-на-Дону, шьет одежду под марками Elis и Lalis. Вместе с торговыми представительствами и магазинами розничной сети она образует группу компаний Elis. В год выпускается четыре коллекции в легком ассортименте и две коллекции в верхнем ассортименте. Продукция фирмы «Элегант» реализуется в 100 фирменных и партнерских магазинах и через шесть оптовых представительств. 

Просмотров: 105
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1213 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2016 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте