20.12.2016 01:07

ТМ Elis приняла участие в IX ежегодном конгрессе лидеров модного бизнеса Fashion Retail 2016, сообщает пресс-служба компании.

IX Международный форум бизнеса в сфере модной одежды, обуви и аксессуаров Fashion Retail 2016 прошел в Москве 8–9 декабря. Ростовскую ТМ Elis на мероприятии представлял директор по продажам Гарнук Багдасарян.

На форуме обсуждались вопросы развития отрасли, особенности формирования ассортиментной матрицы, онлайн-торговли, мотивации персонала и повышения лояльности покупателей.

Производственно-коммерческая фирма «Элегант», располагающаяся в Ростове-на-Дону, шьет одежду под марками Elis и Lalis. Вместе с торговыми представительствами и магазинами розничной сети она образует группу компаний Elis. В год выпускается четыре коллекции в легком ассортименте и две коллекции в верхнем ассортименте. Продукция фирмы «Элегант» реализуется в 100 фирменных и партнерских магазинах и через шесть оптовых представительств.