30.05.2017 21:06

За звание «Лучшей швеи» в Курганской области боролись более 20 конкурсанток, сообщает пресс-служба губернатора региона.

В Курганской области 26 мая прошел третий конкурс профессионального мастерства в номинации «Лучшая швея». Победительниц определяли в номинациях «Лучшая швея среди работников организаций легкой промышленности Курганской области», «Лучшая швея среди студентов профессиональных образовательных организаций Курганской области» и «Лучшая швея среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Курганской области с ограниченными возможностями здоровья». Участие в конкурсе приняли более 20 девушек.

Призовые места распределились следующим образом:

- лучшая среди работников организаций легкой промышленности - Людмила Меньщикова, «Курганская швейная фабрика;

- лучшая среди учащихся - Алена Малышева, «Курганский техникум сервиса и технологий»;

- лучшая среди учащихся с ограниченными физическими возможностями - Светлана Стенникова, «Курганский техникум сервиса и технологий».

Конкурс проводится с целью повышения престижа рабочих профессий и пропаганды достижений участников состязания.