24.01.2017 20:22

Начат прием заявок в направлениях «Текстиль», «Костюм» и «Графический дизайн» международного конкурса индустрии моды «Поколение Next», сообщает пресс-служба НАИМ.

Стартовала весенняя сессия XVII международного конкурса молодых дизайнеров «Поколение Next». В связи с этим организаторы принимают заявки на участие в направлениях «Текстиль», «Костюм» и «Графический дизайн». Их прием завершится 10 февраля.

Финал конкурса состоится 16-19 марта в рамках 49 Международной выставки легкой и текстильной промышленности «Индустрия Моды» в Санкт-Петербурге. Участники состязания представят совместную экспозицию и смогут посетить деловую программу экономического форума индустрии моды.

В 2017 году в конкурс «Поколение NEXT» внесены следующие изменения:

- новая номинация в направлении «Костюм» –«Пром-образец». Дизайнеры, чьи модели готовы к внедрению, продемонстрируют их на манекенах. Это может заинтересовать производителей, которым нужны интересные идеи и промышленные решения;

- новые номинации в направлении «Графический дизайн»: «Fashion-фотографии» и «Fashion-иллюстрации». На их базе будет создан банк графических идей с возможностью продажи;

- в направлении «Текстиль», в номинации «Пром-текстиль» будут востребованы кроки, готовые к внедрению, имеющие цветовые вариации одного рисунка, отвечающие тенденциям моды.

С 20.02 по 10.03 будет проводиться онлайн голосование на портале ModaNews с целью определения лучшего проекта дизайнеров текстиля и костюма. Победители получат специальные призы.

Конкурс «Поколение Next» является отборочной площадкой Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено» в номинации «Дебют». Номинант 2017 года в направлении «Костюм» будет назван во время финала.

Конкурс «Поколение Next» проводится с 2009 года весной и осенью. Организатор конкурса – Выставочное объединение Фарэкспо при поддержке Национальной Академии Индустрии Моды и Интернет-портала ModaNews.