Визит участников конкурса New Names BFW by Mark Formelle на белорусское предприятие состоялся 31 марта, сообщает пресс-центр агентства «Открытый подиум».

16 молодых дизайнеров вместе с представителями СМИ и блогерами отправились воочию знакомиться с производственными мощностями предприятия, проникнуться творческой атмосферой, а также узнать особенности и тонкости выпуска изделий легкой промышленности.

За время нахождения на предприятии участники конкурса показали свои наработки опытным дизайнерам Mark Formelle, получили советы и комментарии по дальнейшей работе над коллекцией. Также всем присутствующим удалось познакомиться с производством, пройтись по шумному цеху и лично пообщаться с художниками и конструкторами одного из самых крупных предприятий Беларуси.

Напомним, что в новом сезоне конкурса New Names BFW будет заявлено две номинации в категориях «Мужская коллекция» и «Женская коллекция». Это означает, что победителями станут сразу несколько конкурсантов.

Главным призом для победителя конкурса New Names BFW станет возможность запуска в массовое производство совместной с Mark Formelle коллекции одежды. Модели, разработанные победителем, поступят в продажу в сеть магазинов Mark Formelle по всей Беларуси, а автор коллекции получит гонорар – 1000 белорусских рублей.

Уже 28 апреля всех финалистов ждет пре-демонстрация конкурсных коллекций, по результатам которой в итоговом показе примет участие не больше половины участников.

Финал конкурса состоится 14 мая 2017 года в рамках Belarus Fashion Week!

Фотография предоставлена пресс-центром агентства «Открытый подиум».