30.05.2017 06:58

Конкурсный управляющий «Центробуви» Дмитрий Бубнов начал обжалование в суде сомнительных сделок компании, которые, в том числе, стали причиной банкротства компании. Как пишет РБК, большинство из них связаны с компанией «Фэшншуз».

Как сообщил изданию сам Дмитрий Бубнов, он направил заявление о признании недействительной сделки по списанию АО «Райффайзенбанк» денежных средств со счета АО «Торговый дом «Центробувь» в сумме 9,6 млн руб. в ноябре 2015 года. Еще почти 1,3 млн руб. управляющий требует вернуть как проценты «за пользование чужими денежными средствами».





Однако это не единственный сомнительный эпизод в деятельности сети, который Дмитрий Бубнов намерен оспорить. Так, непосредственно перед банкротством весной 2017 года обувной ретейлер провел ряд сделок с оборудованием, товаром, деньгами и товарными знаками, рассказал РБК управляющий. В большинстве из них участвовала компания «Фэшншуз», которая сейчас занимает помещения, которые раньше арендовала «Центробувь», а также использует ее товарные знаки «Центробувь» и Centro и даже продает ее товарные запасы. Заявления о признании этих сделок недействительными Бубнов направит в арбитражный суд в ближайшее время.





Как подчеркнул конкурсный управляющий, пока нет точно оценки, какой именно ущерб понесла компания из-за подобных сделок, анализ ситуации все еще продолжается, вынести решение может только суд. Однако оспорить их необходимо, чтобы вернуть имущество должника и рассчитаться с кредиторами. Сейчас сумма требований кредиторов «Центробуви» превышает 23,5 млрд руб., и она продолжает расти.



