Ежегодная Международная выставка ювелирных изделий и наручных часов Baselworld 2017 будет проходить в Базеле с 23 по 30 марта, сообщается в пресс-релизе компании.

Российский часовщик Константин Чайкин презентует на выставке сверхсложные астрономические часы «Московская пасхалия» c 26 функциями.

Мануфактура Konstantin Chaykin – единственный часовой бренд, представляющий Россию на Baselworld в этом году. Вот уже несколько лет подряд его основатель поражает искушенную публику своими шедеврами, которые он сам придумывает и сам же воплощает в жизнь.

В конце 2016 года Константин стал Президентом Академии независимых часовщиков (AHCI, Academie Horlogere des Createurs Independants), а в начале 2017 года наглядно продемонстрировал, за что часовые мастера получают столь высокие титулы.

Настольные астрономические часы «Московская пасхалия» – самые сложные часы, когда-либо создававшиеся в России. Они обладают не только эффектной внешностью, но и более чем впечатляющим содержанием. Прежде всего, часы оснащены 26 функциями, в числе которых:

- мировое время;

- карта звездного неба над Москвой;

- индикатор запаса хода со звуковым оповещением;

- годовой цикл аналеммы и текущее положение Солнца на ее траектории;

- индикаторы, отображающие продолжительность дня и ночи, а также время восхода и захода Солнца в Москве.

Самой уникальной функцией стала «пасхалия» – механическое устройство, вычисляющее дату предстоящей Пасхи на основе календарного и лунного циклов.

На продумывание концепции, конструирование, сборку механизма и изготовление часов у Константина Чайкина ушло свыше двух лет. Эту сенсационную новинку и другие часы российского изобретателя можно будет увидеть на стенде мануфактуры в рамках выставки Baselworld 2017.

Часовая мануфактура Konstantin Chaykin — российское предприятие, специализирующееся в производстве часов класса «люкс». Ежегодно мануфактура представляет свои разработки на часовых выставках, таких как Baselword в Базеле, Top Marques в Шанхае, Belles Montres в Париже.

Фотография предоставлена компанией.