|
|
Konstantin Chaykin представит на Baselworld 2017 астрономические часы с 26 функциями
21.03.2017 17:14
Ежегодная Международная выставка ювелирных изделий и наручных часов Baselworld 2017 будет проходить в Базеле с 23 по 30 марта, сообщается в пресс-релизе компании.
Российский часовщик Константин Чайкин презентует на выставке сверхсложные астрономические часы «Московская пасхалия» c 26 функциями.
Мануфактура Konstantin Chaykin – единственный часовой бренд, представляющий Россию на Baselworld в этом году. Вот уже несколько лет подряд его основатель поражает искушенную публику своими шедеврами, которые он сам придумывает и сам же воплощает в жизнь.
В конце 2016 года Константин стал Президентом Академии независимых часовщиков (AHCI, Academie Horlogere des Createurs Independants), а в начале 2017 года наглядно продемонстрировал, за что часовые мастера получают столь высокие титулы.
Настольные астрономические часы «Московская пасхалия» – самые сложные часы, когда-либо создававшиеся в России. Они обладают не только эффектной внешностью, но и более чем впечатляющим содержанием. Прежде всего, часы оснащены 26 функциями, в числе которых:
- мировое время;
- карта звездного неба над Москвой;
- индикатор запаса хода со звуковым оповещением;
- годовой цикл аналеммы и текущее положение Солнца на ее траектории;
- индикаторы, отображающие продолжительность дня и ночи, а также время восхода и захода Солнца в Москве.
Самой уникальной функцией стала «пасхалия» – механическое устройство, вычисляющее дату предстоящей Пасхи на основе календарного и лунного циклов.
На продумывание концепции, конструирование, сборку механизма и изготовление часов у Константина Чайкина ушло свыше двух лет. Эту сенсационную новинку и другие часы российского изобретателя можно будет увидеть на стенде мануфактуры в рамках выставки Baselworld 2017.
Часовая мануфактура Konstantin Chaykin — российское предприятие, специализирующееся в производстве часов класса «люкс». Ежегодно мануфактура представляет свои разработки на часовых выставках, таких как Baselword в Базеле, Top Marques в Шанхае, Belles Montres в Париже.
Фотография предоставлена компанией.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте