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«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» в Пензенской области входит в число наименее востребованных специальностей

28.07.2017  06:12

Как сообщила пресс-служба Минобразования Пензенской области, на сегодняшний день план приема выпускников 9 и 11 классов в организации среднего профессионального образования выполнен на 82,4%.

При этом наибольшее число свободных мест имеется по профессии «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий».

По данным портала PenzaNews, сейчас на 4 тыс. 340 мест на очной форме обучения подано 3 тыс. 578 заявлений. Контрольные цифры приема для обучения за счет средств регионального бюджета установлены по 86 профессиям и специальностям. Прием выпускников проводится без экзаменов.

Прием заявлений на очную форму будет осуществляться до 15 августа, а при наличии свободных мест — до 25 ноября.

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