03.08.2017 07:10

Правительство Башкирии утвердило перечень востребованных специальностей, требующих среднего профессионального образования. В их число вошло конструирование швейных изделий.

Перечень, подчеркнули в администрации региона, составили с учетом приоритетов развития экономики республики. Органам исполнительной власти придется руководствоваться списком при формировании госзаказа на подготовку кадров.