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Конструирование швейных изделий вошло в список наиболее востребованных специальностей в Башкирии

03.08.2017  07:10

Правительство Башкирии утвердило перечень востребованных специальностей, требующих среднего профессионального образования. В их число вошло конструирование швейных изделий.

Перечень, подчеркнули в администрации региона, составили с учетом приоритетов развития экономики республики. Органам исполнительной власти придется руководствоваться списком при формировании госзаказа на подготовку кадров.

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