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Конструирование швейных изделий вошло в список наиболее востребованных специальностей в Башкирии
03.08.2017 07:10
Правительство Башкирии утвердило перечень востребованных специальностей, требующих среднего профессионального образования. В их число вошло конструирование швейных изделий.
Перечень, подчеркнули в администрации региона, составили с учетом приоритетов развития экономики республики. Органам исполнительной власти придется руководствоваться списком при формировании госзаказа на подготовку кадров.
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