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Конструкторское бюро Sheep On The Ship отметило свой первый день рождения
10.04.2017 18:55
По случаю праздничного события коллекция Sheep On The Ship пополнилась на три новых цвета, сообщает компания.
Как сообщают представители проекта, теперь именно столько цветов будет добавляться каждый сезон и название этому «мини-палитры». Они будут формировать настроение и атмосферу каждого времени года.
В весеннем «меню»:
Новые цвета доступны в конструкторе на сайте с апреля.
Sheep On The Ship — первое конструкторское бюро свитеров в Санкт-Петербурге. Для создания свитера используется пряжа одной из старейших мануфактур Италии (80% шерсть ягненка, 20% полиамид), производство находится в Санкт-Петербурге.
Фотографии предоставлены компанией.
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