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Конструкторское бюро Sheep On The Ship отметило свой первый день рождения

10.04.2017  18:55

По случаю праздничного события коллекция Sheep On The Ship пополнилась на три новых цвета, сообщает компания.

Как сообщают представители проекта, теперь именно столько цветов будет добавляться каждый сезон и название этому «мини-палитры». Они будут формировать настроение и атмосферу каждого времени года. 

В весеннем «меню»:

  • Спелый лимон, банан или болгарский перец. Официально цвет Pantone – Primrose yellow. Сочный. Желтый.
  • Малина, фуксия, уточняя в институте Pantone – Pink yarrow.
  • Лазурный, сложный цвет, где-то между мятным, бирюзовым и голубым.

Новые цвета доступны в конструкторе на сайте с апреля.

Sheep On The Ship — первое конструкторское бюро свитеров в Санкт-Петербурге. Для создания свитера используется пряжа одной из старейших мануфактур Италии (80% шерсть ягненка, 20% полиамид), производство находится в Санкт-Петербурге.

Фотографии предоставлены компанией.

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