По случаю праздничного события коллекция Sheep On The Ship пополнилась на три новых цвета, сообщает компания.

Как сообщают представители проекта, теперь именно столько цветов будет добавляться каждый сезон и название этому «мини-палитры». Они будут формировать настроение и атмосферу каждого времени года.

В весеннем «меню»:

Спелый лимон, банан или болгарский перец. Официально цвет Pantone – Primrose yellow. Сочный. Желтый.

Малина, фуксия, уточняя в институте Pantone – Pink yarrow.

Лазурный, сложный цвет, где-то между мятным, бирюзовым и голубым.

Новые цвета доступны в конструкторе на сайте с апреля.

Sheep On The Ship — первое конструкторское бюро свитеров в Санкт-Петербурге. Для создания свитера используется пряжа одной из старейших мануфактур Италии (80% шерсть ягненка, 20% полиамид), производство находится в Санкт-Петербурге.

Фотографии предоставлены компанией.