20.03.2017 06:53

Конструкторское бюро «Стартер» намерено привлечь на условиях софинансирования средства на проект по пошиву одежды для государственных и муниципальных нужд в Комсомольске-на-Амуре.

Согласно заявке, опубликованной на Инвестиционном портале Хабаровского края, проект обойдется в 4,4 млн рублей. Мужские костюмы и женские платья будут выпускать с атрибутикой и стилистикой Дальнего Востока

Как сообщает ИА AmurMedia, проект направлен на развитие в крае легкой промышленности, формирование имиджа Хабаровского края и увеличение его популярности в России и за рубежом.

В год предполагается выпускать 5 тыс. изделий. Авторы проекта уверены, сто им удастся сделать Комсомольск-на-Амуре новым центром высокой моды.