29.05.2017 20:07

На приграничном посту «Олот» Бухарской области Узбекистана задержан незаконный груз трикотажа, следовавший из Турции, сообщает АН Podrobno.uz.

На приграничном посту «Олот» Бухарской области была обнаружена контрабанда. В машине, следующей из Турции, вместо заявленных в документах 16 тонн трикотажных изделий, оказалось значительно больше. Предварительно таможенники оценили стоимость товаров в 868 млн сумов. Если бы спрятанный груз не обнаружили, недоплата по пошлинам составила бы 105 млн сумов.

По факту ведутся таможенные проверки и следственные работы.