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Контрафактную одежду изъяли в Нижнем Новгороде

25.05.2017  21:39

Предпринимательница из Нижнего Новгорода может лишиться свободы на два года за реализацию контрафактной одежды, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В одном из торговых центров Перевозского района Нижнего Новгорода сотрудники полиции во время операции «Контрафакт» обнаружили одежду, незаконно маркированную товарными знаками популярных брендов. Товар принадлежал предпринимательнице из города Костова.

Всего изъято и направлено на исследование 7 единиц одежды. По предварительным данным ущерб, причиненный правообладателю товарных знаков, составил около 50 тысяч рублей.

По факту возбуждено дело по ч. 1 ст.180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака). По этой статье предпринимательница может лишиться свободы на срок до двух лет.  

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