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Концерн «Беллегпром» присоединился к республиканской акции «Наши дети»
27.12.2016 01:00
Белорусская благотворительная
акция «Наши дети» получила поддержку концерна «Беллегпром», сообщает
пресс-служба организации.
Благотворительная акция «Наши дети» стартовала в Белоруссии 9 декабря и продлится месяц. Ее цель – поздравить с новогодними праздниками детей из детских домов, а также неблагополучных семей и решить их насущные проблемы.
Концерн «Беллегпром» присоединился к акции. В пятницу, 23 декабря, руководство организации приняло участие в благотворительном празднике в подшефном Бытенском детском доме Брестской области. Дети представили гостям развлекательную программу, а в ответ получили внимание и подарки.
Также с праздниками были поздравлены дети из малообеспеченных семей СШ №101 Минска.
Концерн «Беллегпром» образован
в 1992 году. В настоящее время является крупным промышленным комплексом
Белоруссии и ассоциацией, включающей текстильную, трикотажную, швейную,
кожевенную, обувную, меховую, текстильно-галантерейную и фарфоро-фаянсовую отрасли.
Концерн представляет интересы более 100 организаций различной формы
собственности.
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