27.12.2016 01:00

Белорусская благотворительная акция «Наши дети» получила поддержку концерна «Беллегпром», сообщает пресс-служба организации.

Благотворительная акция «Наши дети» стартовала в Белоруссии 9 декабря и продлится месяц. Ее цель – поздравить с новогодними праздниками детей из детских домов, а также неблагополучных семей и решить их насущные проблемы.

Концерн «Беллегпром» присоединился к акции. В пятницу, 23 декабря, руководство организации приняло участие в благотворительном празднике в подшефном Бытенском детском доме Брестской области. Дети представили гостям развлекательную программу, а в ответ получили внимание и подарки.

Также с праздниками были поздравлены дети из малообеспеченных семей СШ №101 Минска.

Концерн «Беллегпром» образован в 1992 году. В настоящее время является крупным промышленным комплексом Белоруссии и ассоциацией, включающей текстильную, трикотажную, швейную, кожевенную, обувную, меховую, текстильно-галантерейную и фарфоро-фаянсовую отрасли. Концерн представляет интересы более 100 организаций различной формы собственности.