Инвестиционно-строительная компания «КРОСТ» и логистический оператор Pick Point стали стратегическими партнерами в рамках создания инфраструктуры жилищных комплексов с установкой постаматов в удобно расположенных зонах, сообщает пресс-служба Pick Point.

Концерн «КРОСТ» является одним из крупнейших застройщиков Москвы и Московской области. Компания создает современные микрорайоны и жилые кварталы, реализуя на их территории уникальную концепцию «Полезный двор». Установка первых постаматов Pick Point в жилых комплексах «Серебряный квартет», «Wellton Park Новая Сходня» и «Невский» состоялась в конце декабря 2016 года. В планах компаний-партнеров стоит интеграция сети постаматов не только в новые проекты концерна «КРОСТ», но и органичная установка терминалов на территории других сданных комплексов.

«Термин «инновации» отлично характеризует и нас, и Pick Point. Концерн «КРОСТ» занимается градостроительством нового поколения, а Pick Point предоставляет самый технологичный сервис доставки, который имеет перспективы для преобразования в индивидуальные точки получения онлайн-заказов, продуктов, отремонтированных гаджетов и так далее. Наше партнерство позволяет создавать качественную современную жилую среду и это, безусловно, шаг в будущее», - рассказывает Заместитель генерального директора Концерна «КРОСТ» Антон Смирнов.

Постаматы Pick Point обеспечивают автоматизированную выдачу заказов из более 5,5 тысяч интернет-магазинов и онлайн-гипермаркетов, а также доставку деловой корреспонденции и страховых продуктов. Более 3,1 млн. жителей России уже воспользовались услугами доставки Pick Point, а число выданных заказов за 2016 год составило 4,4 млн. штук.

«Для постаматного бизнеса принципиально важно устанавливать терминалы в удобных для получателях местах. Мы знаем, что иногда разница в сто метров определяет востребованность терминала. Pick Point признателен концерну «КРОСТ» за открытый формат сотрудничества и готовность к диалогу», - комментирует Евгений Пляхин, Директор по развитию сети PickPoint.

«Постаматы стали привычной частью городской инфраструктуры. Мы хотим максимально приблизить их к получателям, при этом не нарушая ограничений по допуску третьих лиц на закрытые жилые территории. Формат установки постаматов Pick Point в комплексах концерна «КРОСТ» - это пример оптимального решения этой задачи и мы уверены в успешности нашего сотрудничества», - добавляет CEO компании Pick Point Надежда Романова.

Сеть Pick Point включает в себя около 1800 постаматов (автоматических посылочных терминалов) и пунктов выдачи покупок в более чем 460 городах России. К сети Pick Point подключено порядка 5,5 тысяч онлайн-ритейлеров. Пользовательская база PickPoint насчитывает 3,1 млн человек.