31.03.2017 00:12

В Челябинской области польские инвесторы могут открыть бизнес на базе мощностей Копейской швейной фабрики, пишет сетевое издание «74.ру».

Польские производители одежды заинтересовались возможностью изготовления продукции в России. В частности их внимание сосредоточено на южноуральских предприятиях.

«У них сильно просела легкая промышленность, особенно производство одежды. Одна из основных причин как раз в том, что они потеряли российский рынок. Из-за низкого курса рубля европейская одежда стала дорогой и неконкурентоспособной. При этом перевозить сюда сами предприятия, оборудование они не хотели, поскольку это очень затратно. Тогда у руководства Копейской швейной фабрики возникла идея предложить польским компаниям работать на мощностях южноуральских предприятий, используя свои раскрои, модели, сырье, но оборудование перевозить не придется», - рассказал директор Уральского экономического союза Олег Витковский.

По его словам, в ближайшее время представители легпрома Челябинской области посетят Польшу с целью переговоров по данному вопросу.