При подготовке рекламной кампании «Папы играют в Barbie» Mattel совместно с BBDO создала мини-фильм, показывающий «глазами папы, как Barbie вдохновляет девочек мечтать», сообщается в пресс-релизе бренда.

Рекламная кампания включает в себя 90-секундный мини-фильм и три коротких тизера, показывающих, что происходит, когда шесть разных пап играют в Barbie® со своими дочками. В конце ролика появляется надпись «Играя сегодня, мы создаем будущее», подчеркивающая, что участие папы в игре с дочерью способствует ее социальному, интеллектуальному и эмоциональному развитию в реальной жизни.

Как объясняет Доктор Линда Нильсен из Wake Forest University в своей работе, исследования, проводившиеся на протяжении десятилетий, показывают, что девочки, у которых с раннего детства сложились теплые и доверительные отношения с отцом, меньше страдают от недостатка уверенности в себе и в своих силах будучи взрослыми.

«В прошедшем году, Barbie® предоставила возможность девочкам примерить на себя большое количество вдохновляющих ролей – от экстравагантной девушки до феминистки, от принцессы до палеонтолога, - говорит Лиза Мак Найт, старший вице-президент и генеральный менеджер Barbie. - Освещая отношения между отцом и дочерью через игру с Barbie, мы продолжаем подчеркивать значимость воображения и творческого подхода на пути девочки к самопознанию».

Эта комплексная кампания получит широкое рекламное освещениев интернете и в печатных СМИ, чтобы донести до пап все преимущества игры с Barbie вместе со своими дочками. Длительность кампании составит год, с целью вовлечения всех пап нашей страны #ПапыИграютвБарби.

Производитель Barbie® — компания Mattel — один из мировых лидеров в области производства и дистрибуции игрушек. Штаб-квартира находится в г. Эль-Сегундо, штат Калифорния, США. Компания основана в 1945 году в США супругами Рут и Эллиоттом Хэндлер и Мэтсоном Гарольдом. Представительство в РФ открыто в 2012 году. Всемирно известные бренды компании Mattel — Barbie, Fisher-Price, HotWheels, Scrabble, Uno — продаются более чем в 146 странах.

Видео предоставлено компанией.