При создании новой мужской коллекции дизайнеры Koton сочетали классический стиль и яркие решения, сообщается в пресс-релизе компании.

Главными цветами коллекции стали: хаки, бежевый, темно-синий, а также пастельные тона. Летом в центре внимания – белый цвет, деним светлых оттенков с потертостями и черными деталями.

Новинки этого сезона – легкая куртка с прямыми линиями и передними карманами, парка из легкой ткани, которую можно носить в разную погоду, брюки в полоску с принтами и потертостями, а также рубашки в ретро-стиле с открытой шеей и короткими рукавами. Микс цветочных принтов или геометрических узоров с фруктами и другими тропическими элементами на рубашках – важная часть повседневного образа.

Свободный крой делает официальную мужскую одежду более практичной и функциональной. Костюмы, рубашки, футболки и поло сидят свободнее, благодаря трикотажной ткани.

Koton — международный fashion-бренд, история которого берет свое начало с открытия первого магазина в Стамбуле в 1988 году. Компания Koton предлагает одежду на каждый день для женщин, мужчин и детей, а также коллекции белья, аксесcуаров, пляжной и спортивной одежды, молодежную линию Olé by Koton, коллекции Koton Jeans, Koton Partywear, Koton Plus. Команда Koton — это более 220 дизайнеров и 9400 сотрудников. Компания выпускает около 30 000 различных моделей и более 50 коллекций в год. Ежедневно клиентам предлагается около 80 новых моделей. В настоящее время бренд Koton насчитывает 455 магазинов и представлен в более чем 800 точках продаж по всему миру.

Фотографии предоставлены компанией.