При создании новой женской коллекции дизайнеры Koton вдохновлялись природной красотой экзотических мест, сообщается в пресс-релизе компании.

Коллекция богата текстурами натуральных и песочных оттенков. Новый сафари-стиль представлен в сочетании с легкими тканями и женственными формами. Цветовая палитра: от теплых тонов мокко до мягких оттенков розовой пудры в сочетании с белыми и черными акцентами.

Талию подчеркивают корсеты, а плечи украшают тканевые оборки и объемные рукава. В центре внимания – юбки и платья из легких и летящих тканей.

Лунные и солнечные принты выполнены в виде вышивки на платьях и юбках, которая наносится с помощью специальной технологии. Клетчатая ткань используется для создания женственных образов с добавлением кружева. В основе коллекции – сочетание графических узоров и романтических деталей. Юбки-oversize, комбинезоны и деним олицетворяют свободу творчества, которая переносит моду в магазины.

Koton — международный fashion-бренд, история которого берет свое начало с открытия первого магазина в Стамбуле в 1988 году. Компания Koton предлагает одежду на каждый день для женщин, мужчин и детей, а также коллекции белья, аксесcуаров, пляжной и спортивной одежды, молодежную линию Olé by Koton, коллекции Koton Jeans, Koton Partywear, Koton Plus. Команда Koton — это более 220 дизайнеров и 9400 сотрудников. Компания выпускает около 30 000 различных моделей и более 50 коллекций в год. Ежедневно клиентам предлагается около 80 новых моделей. В настоящее время бренд Koton насчитывает 455 магазинов и представлен в более чем 800 точках продаж по всему миру.

Фотографии предоставлены компанией.