18.07.2017 07:19

В Милане с 4 по 6 октября 2017 года пройдет крупнейшая международная выставка Lineapelle, на которой будет представлена российская экспозиция.

Как говорится в сообщении пресс-службы программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России, экспозицию российских участников развернет на площадке центра Fieramilano Минпромторг совместно с Российским союзом кожевенников и обувщиков.

В этом году в числе участников международной выставки заявлены такие российские компании, как «Хром», «Русская кожа», Спасский кожевенный завод, Рыбинский кожевенный завод, «Караван СК», ИМЭКС, «Вахруши-Юфть», «Арсенал», «Раском», Верхневолжский кожевенный завод.

Мероприятие является значимым для отечественных компаний. Как отметила глава РСКО Нелли Мякунова, только в прошлом году в первый день работы Lineapelle 2016 состоялось подписание ряда международных контрактов на общую сумму 8,4 млн евро. «По итогам 2016 года объем российского экспорта готовых кож и кожи-краст составил около 143 млн долларов, в том числе около 30% кож поставлено в Италию. В этом году мы ожидаем не меньших объёмов контрактов и уверены, что достойно представим Россию на будущей экспозиции», - заключила Нелли Мякунова.

Lineapelle является одной из ключевых международных выставок для отрасли, на которой представлены не только кожа, но и аксессуары, компоненты, синтетические материалы, а также модели для обуви, изделия из кожи - одежда и мебель.

Выставочное пространство охватывает 12 залов, собирая около 1300 участников и 20 тыс. посетителей более чем 100 стран. Свою продукцию на выставке ежегодно представляют экспоненты из Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии. Россия участвует в выставке с 2015 года.