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КПРФ предложила Госдуме принять закон о выходе из ВТО

17.07.2017  06:59

Госдума рассмотрит законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО). Соответствующий документ на рассмотрение парламентерам внесла фракция КПРФ.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, членство России в ВТО не приносит нашей стране большой выгоды. «Членство в ВТО обязывает выравнивать тарифы на услуги естественных монополий в сравнении с другими странами-членами, и это несмотря на то, что Россия использует собственные энергоресурсы, а страны Европы — приобретенные у нее по рыночной стоимости с платой за транспортировку. Это те условия, которые приняли российские переговорщики и которые Россия вынуждена выполнять», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«Оценка потерь, обусловленных открытием национальных рынков, может быть рассчитана как разница между показателями базового сценария (реальный рост экономики на 3% в год) и показателями сценария, предусматривающего открытие внутреннего рынка.

Здесь потери, обусловленные снижением ставок импортных пошлин, могут составлять порядка 3 трлн рублей, или 2,3% совокупного выпуска в экономике. Большая часть эффекта приходится на сельское хозяйство и пищевую промышленность (2,3 трлн рублей), остальное — на машиностроение, легкую промышленность и другие отрасли промышленности. Такое сокращение экономической активности приведет к потере к 2020 году 1,9 млн рабочих мест», — отмечают авторы инициативы.

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