17.01.2017 07:26

Кредитная линия МТС Банка для «Обуви России» выросла с 500 до 700 млн рублей, говорится в сообщении ритейлера.

Между сторонами было заключено новое кредитное соглашение об увеличении лимита по кредиту, выделенной группе на три года в августе 2016 года.

Привлеченные денежные средства будут направлены на пополнение оборотных средств и финансирование текущей деятельности Группы.

В МТС Банке объяснили увеличение лимита стабильным положением «Обуви России» на рынке. «Компания инвестирует в собственное производство, что позволяет ей повышать конкурентоспособность в текущих непростых макроэкономических условиях», – сообщил руководитель корпоративного блока, бице-президент банка Михаил Яценко.

За 9 месяцев 2016 года «Обувь России» увеличила выручку на 13% — до 6,3 млрд руб., чистую прибыль на 0,8% — до 741 млн руб.; рентабельность по EBITDA составила 25,3%. В рамках реализации семилетней программы по развитию производства в 2016 году «Обувь России» открыла новый цех по изготовлению специальной и военной обуви, начала модернизацию раскройно-швейного цеха — приобрела два комплекта автоматизированных швейных систем Orisol; в 1,5 раза увеличила производственные площади на фабрике в городе Бердске Новосибирской области. В 2017 году компания продолжит наращивать производственные мощности и осваивать новые рынки сбыта.