При создании новой коллекции La Trevi дизайнер Юлия Требинская вдохновлялась культурой Японии: гравюрами укие-э с изображением самураев, оригами и журавлями, сообщается в пресс-релизе компании.

Японская эстетика и утонченность стали главными лейтмотивами коллекции, идея создания которой возникла после путешествия в Японию.

Основной задачей при создании коллекции стала интеграция восточно-азиатской культуры и традиций в эстетику европейского мира, что продемонстрировано образами в стиле street style.

Таким образом, La Trevi раскрыли начатую тему с новых сторон, коллекция включает в себя: платья, костюмы, куртки, а также модели пальто с вышивкой, имитирующую технику оригами.

Продолжая традицию использования натуральных тканей в своих коллекциях, дизайнер Юлия Требинская применила в этом сезоне шерсть, шелк, а для верхней одежды - современные технологичные ткани, не теряющие форму после множества стирок. Также, в коллекции представлены изделия over-size и пижамные костюмы, которые не теряют свою популярность на протяжении нескольких сезонов.

Бренд La Trevi создан выпускницей лаборатории моды Вячеслава Зайцева Юлией Требинской. Философия бренда базируется на трех направлениях: исключительно качественные, преимущественно натуральные ткани + актуальный дизайн + комфорт при ношении. При создании коллекций дизайнеры черпают вдохновение как в картинах художников эпохи Возрождения, так и в традициях создания одежды, которые передаются из поколения в поколение русскими мастерами.

Фотографии предоставлены компанией.