Столичный театр моды «Лаборатория «Дизайн-Мода» вернулся из Дзержинска, где выступал на конкурсе « Карнавал для Золушки», являющимся рейтинговым в череде выступлений и конкурсов Ассоциации театров моды «Золотая игла» под руководством В.М. Зайцева, сообщает организация.

До этой поездки коллектив побывал во Владимире и Костроме. Во время своих выступлений участники театра моды демонстрировали коллекцию «Витражи. Симфония света», основная идея которой заложена в самом названии. Все участницы показа принимали непосредственное участие в изготовлении коллекции, созданной по эскизам художника по костюмам Оксаны Левиной. Эта работа произвела большое впечатление как на зрителей, с восторгом наблюдавших за театрализованной постановкой в виде «королевского бала», так и на членов жюри, которые высоко ее оценили и, как результат первые места и Гран-при. Особый интерес вызывал необычный материал, который был использован в качестве декора – цветная рекламная пленка Oracal.

Еще одна коллекция, также участвовавшая в показах «Лаборатории «Дизайн-Мода», называется «Соломушка» ( художник – Янина Карпович). Основной акцент в ней был сделан на аксессуарах и головных уборах, изготовленных из рафии (шведской соломки).

Особый интерес у зрителей вызвала авторская коллекция юного дизайнера коллектива Тимура Хамраева – «Веселые сладкоежки». Забавные головные уборы он изготовил из обычного поролона.

В апреле театру моды «Лаборатория «Дизайн-Мода» предстоит очередная гастрольная поездка в составе большого творческого коллектива ЦВР «На Сумском» в Великий Новгород.

Образцовый детский коллектив театр моды «Лаборатория «Дизайн-Мода» Центра Внешкольной работы «На Сумском» (директор – Абрамова Е.И) был образован в 1998 году. Основатель коллектива – Полозкова Галина Леонидовна. В настоящий момент руководителем является Зайнуллина Гузель Жаферовна (педагог – Соломатина Татьяна Анатольевна). Последние 6 лет коллектив принимает активное участие в Национальных конкурсах театров моды Ассоциации «Золота игла» под руководством В.М.Зайцева и в настоящий момент является членом Высшей лиги. В рейтинговой таблице Ассоциации за 2016-2017 год коллектив занимает на сегодняшний день 1 место. За последние 2 года коллектив трижды становился обладателем Гранта Президента по работе с талантливой молодежью. Лаборатория «Дизайн-Мода» является лауреатом и победителем многих всероссийских, международных конкурсов, а также Гран-при (среди которых можно назвать Гран-при «Корона Орфея» в Венеции).

Только за последний год коллектив выступал на различных площадках г. Москвы: выставке –ярмарке Chapeau в Гостином Дворе, фестивале «Яркие люди», на церемонии вручения Национальной отраслевой премии «Золотое веретено» в ЦВК « Экспоцентр», принимал участие в конкурсах, проходивших во Владимире (1 место), Кирове (Гран-при), Дзержинске (1 место). Все коллекции, которые показывают участники коллектива, а это дети от 8 до 18 лет, созданы их руками.

Фотографии предоставлены театром моды «Лаборатория «Дизайн-Мода».