Лекции образовательного проекта «Лаборатория стиля. Life Style Lab», запущенного совместно с Pola Berg Agency, проходят во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, сообщают организаторы.

Цикл лекций по моде, стилю и искусству читают:

Елена Елисеева - стилист, имидж-консультант, автор статей и книг по искусству;

Анастасия Докучаева - историк искусства, куратор, директор Pola Berg Agency.

Расписание лекций:

5 марта / воскресенье, 14.30. Ив Сен Лоран и современное искусство. Лектор - Елена Елисеева.

19 марта / воскресенье, 14.30. Искусство и мода. Эльза Скиапарелли и Сальвадор Дали.

Место проведения: Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. Адрес: м. Новослободская, Маяковская, Цветной бульвар, ул. Делегатская, 3.

Фотография предоставлена организаторами.