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«Лаборатория стиля. Life Style Lab» опубликовала расписание мартовских лекций о моде
27.02.2017 10:26
Лекции образовательного проекта «Лаборатория стиля. Life Style Lab», запущенного совместно с Pola Berg Agency, проходят во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, сообщают организаторы.
Цикл лекций по моде, стилю и искусству читают:
Расписание лекций:
Место проведения: Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. Адрес: м. Новослободская, Маяковская, Цветной бульвар, ул. Делегатская, 3.
Фотография предоставлена организаторами.
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