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«Лаборатория стиля. Life Style Lab» опубликовала расписание мартовских лекций о моде

27.02.2017  10:26

Лекции образовательного проекта «Лаборатория стиля. Life Style Lab», запущенного совместно с Pola Berg Agency, проходят во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, сообщают организаторы.

Цикл лекций по моде, стилю и искусству читают:

  • Елена Елисеева - стилист, имидж-консультант, автор статей и книг по искусству;
  • Анастасия Докучаева - историк искусства, куратор, директор Pola Berg Agency.

Расписание лекций:

  • 5 марта / воскресенье, 14.30. Ив Сен Лоран и современное искусство. Лектор - Елена Елисеева.
  • 19 марта / воскресенье, 14.30. Искусство и мода. Эльза Скиапарелли и Сальвадор Дали.

Место проведения: Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. Адрес: м. Новослободская, Маяковская, Цветной бульвар, ул. Делегатская, 3.

Фотография предоставлена организаторами.

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