Лекция, посвященная творчеству Эльзы Скиапарелли и Сальвадора Дали, состоится во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства 19 марта, сообщают организаторы.

Имя Эльзы Скиапарелли – символ сюрреализма в моде. Ее творчество стало частью актуального искусства 1930-х годов, обозначив возможности выхода утилитарных предметов за границы обыденной реальности. Скиапарелли привнесла в дизайн одежды сюрреалистическую идею отношений реальных вещей с их образами в человеческом сознании. Она виртуозно расширила границы видимости, создав иллюзию присутствия туфли на месте шляпки, телефонного аппарата - на месте сумки, подвижных ящиков - на месте карманов. Долгая дружба и сотрудничество с Сальвадором Дали – особая страница творчества Скиапарелли. Благодаря этому союзу на свет появилось множество невероятных предметов, имеющих отношение не только к моде, но и к искусству, и дизайну того времени. Об этом и о многом другом речь пойдет на лекции 19 марта.

Место проведения: Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. Адрес: м. Новослободская, Маяковская, Цветной бульвар, ул. Делегатская, 3.

Фотография предоставлена организаторами.