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«Лакаса-Тэкс» вошла в тройку лучших работодателей года

14.12.2016  00:41

Администрация Алтайского края наградила компанию «Лакаса-Тэкс» как социально ответственного работодателя, сообщает пресс-служба производителя.

В конце ноября в Барнауле состоялось награждение победителей конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года». Состязание проводилось администрацией Алтайского края. В тройку лидеров в номинации «Малая организация высокой социальной эффективности» вошла компания «Лакаса-Тэкс».



Губернатор Алтайского края Александр Карлин лично поздравил директора компании Елену Куприянову.

«Лакаса-Тэкс» — производитель махровых изделий Сибирского региона с законченным технологическим циклом. Материал изделий — 100% хлопок. Входит в состав группы СПТК.

Фотографии с сайта компании.

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