Дизайнеры Екатерина Охотникова и Елена Земцова представят свои работы на следующей выставке CPM – Collection Première Moscow в разделе Premium, сообщат организаторы.

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологии и дизайна провел 23-й международный конкурс молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла» в Санкт-Петербурге. В состав международного жюри вошли представители мира моды из России, Японии, Китая, Германии, Дании, Венгрии, Италии и Франции. Организаторы CPM – Collection Première Moscow, также являющиеся членами жюри конкурса дизайнеров, отметили призами двух талантливых участников конкурса.

Проект CPM Moscow представил Кристиан Каш, директор выставки CPM. Цель участия – поиск и продвижение молодых талантов. Дизайнеры Екатерина Охотникова с коллекцией женской верхней одежды Displacement и Елена Земцова с коллекцией мужской и детской верхней одежды Independent получат возможность представить свои работы на следующей выставке CPM – Collection Première Moscow в разделеPremium. Кульминацией станет участие Елены Земцовой с коллекцией мужской и детской одежды pret-a-porter Diffusion в показе мод на Открытии следующей выставки CPM 30 сентября.

Заявки на участие в конкурсе молодых дизайнеров подали более 300 претендентов из России, Японии, Китая, Венгрии и Польши. Лианг Йо (Liang Yo), дизайнер из Японии, выиграл гран-при конкурса, представив свою коллекцию Open The Heart. Сертификат на сумму 500 000 рублей ему вручил Алексей Демидов, президент конкурса и ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Помимо церемонии вручения призов, на конкурсе можно было увидеть все актуальные модные тенденции, а также ознакомиться с различными культурными особенностями, вдохновляющими дизайнеров на создание уникальных модных коллекций. В будущем году организаторы «Адмиралтейской иглы» обещают представить новый и интересный конкурсный формат и провести следующее мероприятие в необычном месте. Кроме того, организаторы проекта CPM – Collection Première Moscow вновь будут представлены в жюри конкурса, чтобы познакомиться с юными дизайнерами.

Следующая выставка CPM – Collection Première Moscow пройдет с 30 августа по 2 сентября 2017 года на территории центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве. Российские и международные производители модной одежды продемонстрируют на выставке свои коллекции сезона весна-лето 2018.

Фотография предоставлена организаторами.