10.01.2017 07:41

Легпром Ивановской области в 2017 году примет участие в целом ряде отраслевых выставок и мероприятий, говорится в сообщении администрации региона. Так, в последние дни 2016 году правительством области был утвержден план выставочно-ярмарочной деятельности на 2017 год.

В принятый план включены порядка 20 мероприятий. Приоритет отдан общероссийским и межрегиональным ярмаркам, выставкам и форумам, причем значительная их часть касается производства одежды и тканей.

Большая часть отраслевых мероприятий пройдет на территории Ивановской области. Планируется также участие региона в общероссийских мероприятиях. В частности, в план входят международный отраслевой «Легпромфорум-2017» и выставка «Интерткань-2017» которые пройдет в 20-24 февраля 2017г. в Москве, в «Экспоцентре» на Красной пресне, в рамках Российской недели текстильной и легкой промышленности.

Ивановские предприниматели всегда активно использовали эту профильную для региона выставочную площадку, и в 2017 году предполагается представить объединенную экспозицию производителей текстильной и легкой промышленности Ивановской области.

Власти также намерены сосредоточиться на повышении статуса одного из главных отраслевых профессиональных праздников региона – Дня работников легкой промышленности. Это можно было бы сделать, объединив торжественные праздничные мероприятия с одним из фестивалей моды, отмечено участниками мероприятия. «День работников легкой промышленности в нашем регионе должен проходить на высоком уровне, идея очень правильная. Однако эта задача должна решаться совместными усилиями власти, бизнеса и общественных организаций», - подчеркнул Павел Коньков. Он поручил региональному департаменту экономического развития и торговли тщательно проработать вопрос.