09.12.2016 07:00

Комитет Волгоградской областной думы по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности подготовил рекомендации по развитию импортозамещения в регионе.

Как говорится в сообщении Думы, в число приоритетных отраслей промышленности региона был включен легпром. Как отметили чиновники, импортозамещение — это вопрос национальной безопасности, и решаться он должен как на федеральном, так и на региональном уровне. Главные задачи — стимулирование технологической модернизации, замена импортируемых товаров, оборудования и его компонентов качественной продукцией, производимой на территории региона, ее продвижение на внутреннем и внешнем рынках.

По итогам девяти месяцев 2016 года 44 промышленных предприятия Волгоградской области произвели и отгрузили 57 видов такой продукции на сумму около 33 млрд рублей. Например, на треть увеличился выпуск импортозамещающих сельскохозяйственных и индустриальных шин. В пять раз выросло производство полиэфирной технической нити. Динамично развивается предприятие «Камышинский текстиль», где реализуется инвестиционный проект стоимостью более пяти млрд рублей по созданию высокотехнологичного производства полного цикла — от переработки хлопка до выпуска готовой продукции.

По прогнозам, суммарным результатом реализации инвестпроектов должно стать увеличение объема промышленного производства в Волгоградской области к 2024 году на 60% — до 1,1 трлн рублей.

Между тем, констатировали в Думе, в число проблемных мест импортозамещения входят высокие непроизводственные и административные издержки, неразвитость кооперации между отечественными производителями, значительное различие российских стандартов экспортной продукции и международных стандартов, трудности с кредитованием промышленности, слабое стимулирование предприятиями научной и инновационной деятельности, нехватка высококвалифицированных инженерных и рабочих кадров.