10.01.2017 07:41

Светлана Молчанова, президент Союза производителей легкой промышленности Санкт-Петербурга, считает, что легкой промышленности нужны не только кластеры, но прежде всего кадры, которых нет, а те, что есть, могут производить только продукцию ненадлежащего качества.

Как сообщает портал dp.ru со ссылкой на заявление Светланы Молчановой, в Санкт-Петербурге на сегодняшний день существует производственный швейный кластер, но там заняты гастарбайтеры, и высокого качества продукции они обеспечить не могут.

«Нужны программы по обучению швей, для того чтобы запустить рост швейной и другой легкой промышленности в городе», — считает Светлана Молчанова.

Напомним, в середине 2017 года власти города намерены открыть бизнес-инкубатор для легкой промышленности площадью 3 тыс. кв. м. Это часть городской программы обновления легпрома, на которую Смольный планирует потратить 300 млн рублей. Программа объединит выдачу субсидий, венчурные инвестиции и упомянутый кластер (бизнес-инкубатор).

В итоге Смольный рассчитывает к 2020 году увеличить долю легкой промышленности в валовом региональном продукте с 0,5 до 1%, число швейных предприятий Петербурга — с 447 до 1 тыс., а объем произведенной продукции с нынешних 20 млрд до 30 млрд рублей. Но средства на эту работу в бюджете могут появиться только в 2017-2018 годах, и, стоит ли ждать федеральной поддержки, пока неясно. Рынок одежной розницы в Петербурге оценивают в 50 млрд рублей; кроме 447 предприятий, в Петербурге в секторе легпрома работают около 2 тыс. дизайнеров.