Первыми гостями London Talks станут балерина Диана Вишнева и модельер Татьяна Парфенова, сообщает Модный дом Татьяны Парфёновой.

В формате живого интервью на сцене c известным редактором и журналистом Аленой Долецкой состоится разговор о том, как искусство влияет на моду, а мода на искусство. Диалог трех профессионалов без тематических рамок завершится ответами на вопросы зрителей.

Мероприятие состоится 22 сентября в 19:00 в Royal Geographical Society (Королевском ге­ог­ра­фи­чес­ком обществе).

Татьяна Парфенова — художник и дизайнер. В 1988 году она стала арт-директором «Театра моды», а в 1995 году открыла собственный модный дом на Невском проспекте. Ее первая коллекция получила «Золотую пуговицу», которую дизайнеру вручил председатель жюри Пако Рабанн. Сегодня Татьяна Парфенова — знаменитый российский модельер, постоянный участник Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Каждый год в ее модном доме создаются две сезонные коллекции, а с 2011 года запущена линия Home collection.

Arbuzz Project - это русскоязычный лекторий в Лондоне для взрослых и детей. Гостями Arbuzz Project становились: Андрей Зубов, Михаил Веллер, Дмитрий Быков, Виктор Шендерович, Лев Лурье, Татьяна Толстая, Андрей Аствацатуров, Евгений Чичваркин, Михаил Зельман, Андрей Лошак.

Фотография предоставлены организаторами.