30.03.2017 07:20

«Газпром межрегионгаз Курган» пообещал лишить газа, расторгнув договор о поставках, компанию «Лен Зауралья» из-за систематических долгов.

Газовый поставщик, передает «Интерфакс-Урал» уже обратился в суд с соответствующим заявлением. Общая сумма задолженности компании за поставки газа на сегодняшний день оценивается в 8,7 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной газовой компании.

«Действуя в рамках правового поля, «Газпром межрегионгаз Курган» направлены 3 иска в арбитражный суд Курганской области на сумму более 5,7 млн рублей с учетом пеней. Кроме того, в суд направлено исковое заявление о расторжении договора поставки газа с ГУП «Лен Зауралья» в связи с систематическими нарушениями платежной дисциплины со стороны потребителя», - заявили в компании.

При этом «Лен Зауралья» не только использует газ для собственных нужд, но и для теплоснабжения многоквартирных домов в Кургане, а также ряда юридических лиц, с которых берет соответствующую плату.