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Летняя сессия Sport Casual Moscow пройдет 13-15 июня 2017 года
29.03.2017 11:02
Выставка-презентация спортивной, повседневной и мужской одежды, обуви и аксессуаров, а также туристического снаряжения Sport Casual Moscow сезона весна-лето 2018 состоится в гостинице «Измайлово Альфа», сообщают организаторы.
У гостей летней выставки Sport Casual Moscow будет возможность сделать предзаказы коллекций спортивной, повседневной и туристической одежды, обуви, аксессуаров и туристического оборудования сезона весна-лето 2018, заказать товары осень-зима 2017/2018, доступные на свободном складе, познакомиться с новейшими технологиями в производстве спортивной одежды, заказать продукцию небольшими партиями под собственной маркой.
В связи с
ростом числа российских производителей-участников выставки и интересу к
размещению заказов на отечественных фабриках, впервые на выставке при поддержке Russian Outdoor Group будет
организована экспозиция, включающая презентации технологий, материалов и
оборудования для производства спортивной одежды, предложения по аутсорсингу от
российских фабрик. Экспозиция будет интересна производителям и экипировочных
центрам, а также торговым сетям и брендам, не имеющим собственного производства
в России.
В январе 2017 года в выставке-презентации приняли участие более 50 брендов из 15 стран – России, Австрии, Бразилии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Нидерландов, Финляндии, Чехии, Швеции, Шотландии, Японии. Выставку посетили более 300 профессионалов из 80 городов России и КазахстанаФотография предоставлена организаторами.
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