Выставка-презентация спортивной, повседневной и мужской одежды, обуви и аксессуаров, а также туристического снаряжения Sport Casual Moscow сезона весна-лето 2018 состоится в гостинице «Измайлово Альфа», сообщают организаторы.

У гостей летней выставки Sport Casual Moscow будет возможность сделать предзаказы коллекций спортивной, повседневной и туристической одежды, обуви, аксессуаров и туристического оборудования сезона весна-лето 2018, заказать товары осень-зима 2017/2018, доступные на свободном складе, познакомиться с новейшими технологиями в производстве спортивной одежды, заказать продукцию небольшими партиями под собственной маркой.

В связи с ростом числа российских производителей-участников выставки и интересу к размещению заказов на отечественных фабриках, впервые на выставке при поддержке Russian Outdoor Group будет организована экспозиция, включающая презентации технологий, материалов и оборудования для производства спортивной одежды, предложения по аутсорсингу от российских фабрик. Экспозиция будет интересна производителям и экипировочных центрам, а также торговым сетям и брендам, не имеющим собственного производства в России.



Подтвердили свое участие бренды: Баск, BIO Connection, Didriksons1913, EMDI, Five Seasons, Grishko, Grisport, Hispo, Icepeak, Luhta, Satila, Stayer, Technology of Comfort, Tenson, Trespass и др.

В январе 2017 года в выставке-презентации приняли участие более 50 брендов из 15 стран – России, Австрии, Бразилии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Нидерландов, Финляндии, Чехии, Швеции, Шотландии, Японии. Выставку посетили более 300 профессионалов из 80 городов России и Казахстана